US-General widerspricht ukrainischen Angaben zum Nutzen von MiG-29

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa widerspricht ukrainischen Angaben zum Nutzen einer möglichen Lieferung von MiG-29-Kampfjets. "Die Weitergabe von MiG-29-Flugzeugen wird die Effektivität der ukrainischen Luftwaffe nicht spürbar erhöhen", erklärte General Tod D. Wolters am Donnerstag. Die ukrainische Luftwaffe verfüge derzeit über zahlreiche einsatzfähige Flugzeuge, die täglich flögen. Es sei unwahrscheinlich, dass zusätzliche Jets die Effektivität erhöhten.

Zudem betonte Wolters, dass die Weitergabe von MiG-29 nach Einschätzung von Nachrichtendiensten von Moskau missverstanden werden könnte und in einer Eskalation Russlands mit der Nato resultieren könnte. Dies sei ein Hochrisiko-Szenario, sagte der Vier-Sterne-General.

Kurz zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, erneut auf eine Lieferung von MiG-29-Kampfjets gedrungen. "Fakt ist, dass wir diese Flugzeuge so schnell wie möglich brauchen, um den Luftraum zu schützen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Russland bombardiere Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen. "Wenn die Flugzeuge an die Ukraine übergeben würden, würde das keinen Kriegseintritt der Nato bedeuten. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen positive Neuigkeiten dazu erhalten."

Wolters sagte hingegen, man glaube, dass die wirksamste Möglichkeit zur Unterstützung des ukrainischen Militärs darin bestehe, mehr Panzerwaffen und Luftabwehrsysteme bereitzustellen. "Die Ukrainer nutzen diese Waffen jetzt hervorragend", kommentierte er. Obwohl Russlands Fähigkeiten im Bereich der Luftstreitkräfte beträchtlich seien, bleibe ihre Wirksamkeit aufgrund ukrainischer strategischer, operativer und taktischer bodengestützter Luftabwehrsysteme begrenzt.

Hintergrund der Äußerungen von Wolters ist der von den USA zurückgewiesene Vorschlag Polens, Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 für eine Verwendung durch die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung zu stellen. Polen wollte dafür seine MiG-29 auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz bringen und die USA sollten sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen./aha/DP/eas