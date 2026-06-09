Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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09.06.2026 06:41:00
US-Gericht kippt Trumps Gebühr für Fachkräfte-Visa
Ein Gericht kippt die hohen Gebühren, die Trump für beliebte Arbeitsvisa eingeführt hat. Auch die geplanten Verschärfungen für die ESTA-Einreise wackeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Visa Inc.
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02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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02.06.26
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Analysen zu Visa Inc.
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