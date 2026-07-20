Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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20.07.2026 22:36:00
US-Gericht stoppt vorübergehend Warner Bros.-Übernahme durch Paramount
Nach einer Klage mehrerer US-Bundesstaaten stoppt eine Richterin vorerst die Paramount-Warner-Fusion und gibt ihnen zwei Wochen Zeit, gegen den Deal vorzugehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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