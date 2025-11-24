|
24.11.2025 19:36:38
US-Gericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef ab
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein US-Bundesgericht hat eine Anklage gegen einen scharfen Kritiker von US-Präsident Donald Trump, Ex-FBI-Chef James Comey, abgewiesen. Das Gericht begründete dies damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen./tm/DP/stw
