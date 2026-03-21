Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
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21.03.2026 11:06:00
US-Geschworene stellen bei Twitter-Übernahme Kursmanipulation fest
Bevor Elon Musk im Jahr 2022 Twitter kaufte, ließ er sich über angebliche Bot-Probleme bei der Plattform aus. Die Aktie gab nach. Das hat jetzt Folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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