Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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23.07.2026 09:18:00
US-Gesetz: Verkaufsverbot könnte auch Mercedes treffen
Eine Gruppe von US-Senatoren will härter gegen vernetzte Autos von Herstellern mit chinesischen Anteilseignern vorgehen. Das könnte auch Mercedes-Benz treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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