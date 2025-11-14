US Global Investors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Global Investors gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4,2 Millionen USD gegenüber 2,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at