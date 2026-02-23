|
US Global Investors präsentierte Quartalsergebnisse
US Global Investors hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat US Global Investors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 105,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -0,1 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
