US Global Investors präsentierte Quartalsergebnisse

US Global Investors hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat US Global Investors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 105,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -0,1 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at