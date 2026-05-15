US Global Investors: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

US Global Investors hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at