US Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

US Gold präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das US Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,540 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at