US Gold legte Quartalsergebnis vor

US Gold äußerte sich am 29.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei US Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,740 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at