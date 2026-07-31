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31.07.2026 06:31:29
US Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
US Gold hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,150 USD. Im Vorjahr waren -1,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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