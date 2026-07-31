US Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

US Gold hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,150 USD. Im Vorjahr waren -1,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at