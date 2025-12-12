US Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

US Gold präsentierte am 10.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

US Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at