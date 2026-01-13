NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.01.2026 23:02:59
US greenlights Nvidia H200 chip exports to China
[WASHINGTON] The Trump administration on Tuesday gave the greenlight to exports to China of Nvidia’s second most powerful AI chips, putting in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
00:54
|White House sets tariffs to take 25% cut of Nvidia and AMD sales in China (Financial Times)
|
00:54
|White House sets tariffs to take 25% cut of Nvidia and AMD sales in China (Financial Times)
|
14.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26