US-Handelsbeauftragte äußert sich zum Kurs im Handelsstreit mit China

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer monatelangen Prüfung will sich die US-Regierung zu ihrem künftigen Ansatz im Handelsstreit mit China äußern. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai wird dazu an diesem Montag (16.00 Uhr MEZ) eine Rede bei einem Think Tank in Washington halten, wie ihr Büro vorab ankündigte. Tai hatte vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, die Regierung wolle auf den bestehenden Strafzöllen "aufbauen".

Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte in seiner Amtszeit einen erbitterten Handelskonflikt mit China gestartet, der mit gegenseitigen Strafzölle eskalierte und bis heute andauert. Trumps Nachfolger Joe Biden kündigte nach seinem Amtsantritt im Januar eine Überprüfung der China-Politik an, ließ aber schon wissen, dass auch er einen harten Kurs verfolgen wolle./jac/DP/he