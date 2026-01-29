|
29.01.2026 14:57:40
US-Handelsbilanzdefizit im November kräftig gestiegen
DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im November stärker gestiegen als erwartet. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 56,83 Milliarden Dollar nach revidiert 29,21 (vorläufig: 29,35) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 42,90 Milliarden Dollar gerechnet.
Die Exporte sanken zum Vormonat um 3,6 Prozent auf 292,05 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 348,877 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 5,0 Prozent.
January 29, 2026 08:57 ET (13:57 GMT)
