US-Handelsdefizit steigt auf Rekordhoch

Washington (Reuters) - Das chronische Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Januar so hoch ausgefallen wie noch nie in einem einzigen Monat.

Die Importe übertrafen die Exporte um 89,7 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im Dezember waren es noch 82,0 Milliarden Dollar.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat das traditionell hohe Defizit immer wieder als Zeichen dafür gedeutet, dass sein Land von anderen Staaten über den Tisch gezogen werde - und deshalb Handelskonflikte angezettelt, etwa mit China.

Am enormen Handelsdefizit hat das allerdings nichts geändert: 2021 übertrafen die Importe die Exporte um mehr als 859 Milliarden Dollar, ein Rekordniveau.