03.11.2026 22:45:38

US-Hauptstadt stimmt auch über Verbot von Stopfleber ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - In der US-Hauptstadt Washington entscheiden die Wahlberechtigten auch über ein Verbot der Delikatesse Stopfleber (Foie gras). Bei der Volksabstimmung geht es darum, den Verkauf, Vertrieb und Import der vor allem aus der französischen Küche bekannten Spezialität zu untersagen. Auch das Zwangsfüttern der Vögel zur Vergrößerung ihrer Leber soll verboten werden.

Zur Herstellung von Foie Gras, in Deutschland auch Stopfleber genannt, wird Enten und Gänsen massenhaft kalorienreiche Nahrung durch ein Rohr in den Magen gepresst. Das lässt die Leber stark anschwellen und ihren Fettgehalt steigen. In manchen US-Städten und vielen Ländern ist der Verkauf oder die Praxis bereits verboten - darunter auch Deutschland und die Schweiz./apo/DP/he

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