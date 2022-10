US-Haushaltsdefizit schrumpft - könnte aber wieder steigen

Von Amara Omeokwe

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Abkühlung der US-Wirtschaft und steigende Zinssätze könnten das Defizit des amerikanischen Bundeshaushalts vergrößern und damit die Botschaft des Weißen Hauses untergraben, dass eine schrumpfende Haushaltslücke unter Präsident Biden ein Zeichen für finanzpolitische Verantwortung in Zeiten hoher Inflation sei.

Das Defizit im Bundeshaushalt schrumpfte im Haushaltsjahr 2022, das am 30. September endete, um die Hälfte auf etwa 1,4 Billionen Dollar, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. Das Haushaltsdefizit für das soeben begonnene Haushaltsjahr 2023 wird laut Prognosen des Weißen Hauses und von Ökonomen des privaten Sektors nahezu konstant auf diesem Niveau bleiben - und damit über dem Niveau vor der Pandemie liegen.

Im gerade zu Ende gegangenen Haushaltsjahr beliefen sich die Ausgaben des Bundes auf 6,3 Billionen Dollar, ein Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das Finanzministerium. Dies spiegelt weitgehend die geringeren Ausgaben der Regierung für Covid-19-Programme wider.

Die Staatseinnahmen aus Steuern und anderen Quellen stiegen im vergangenen Haushaltsjahr auf 4,9 Billionen Dollar, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein starker Arbeitsmarkt und steigende Löhne für viele Arbeitnehmer trugen zu den höheren Einkommensteuereinnahmen bei.

Präsident Biden hat die sinkenden Defizite als bedeutende wirtschaftliche Leistung gepriesen, aber dieser Trend wird sich voraussichtlich umkehren. Das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses prognostizierte im Mai, dass das Defizit in den meisten Jahren des nächsten Jahrzehnts steigen und in den Jahren 2031 und 2032 die Marke von 2 Billionen Dollar überschreiten wird.

Laut einigen Analysten bergen höhere Defizite und eine höhere Staatsverschuldung Gefahren für die Haushaltsaussichten des Landes. Um jährliche Defizite zu erwirtschaften, muss die Regierung Kredite aufnehmen, oft von ausländischen Investoren. Die Schulden müssen durch weitere Kreditaufnahmen, höhere Steuern oder geringere Ausgaben zurückgezahlt werden.

Die Wirtschaft hat in den letzten Monaten Anzeichen einer Abkühlung gezeigt, was im kommenden Steuerjahr zu einem Rückgang der Einkommens- und damit verbundenen Steuereinnahmen von Unternehmen und Privatpersonen führen könnte. In der Zwischenzeit sind die Renditen für Staatsanleihen gestiegen, da die Federal Reserve die Zinssätze anhebt, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Das bedeutet, dass die Ausgabe von Anleihen für die Regierung teurer wird.

Etwa 9,8 Billionen Dollar oder 40 Prozent der Staatsverschuldung werden in den nächsten zwei Jahren umgeschuldet und könnten somit höheren Zinssätzen unterliegen, schätzt die überparteiliche Peter G. Peterson Foundation, die sich für einen Defizitabbau einsetzt.

Republikaner, die vor den Zwischenwahlen im nächsten Monat Wahlkampf machen, haben argumentiert, dass die Ausgabenagenda der Demokraten die Inflation angeheizt habe, die derzeit so hoch ist wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Die Regierung Biden und die Demokraten haben gekontert, dass ihre Politik zu einem starken wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen habe, als die Pandemie zurückging, und einen finanziellen Puffer für Familien geschaffen habe.

Sollte die jüngste Konjunkturabschwächung jedoch in eine Rezession münden, könnten sich die Defizite stärker als erwartet ausweiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2022 11:38 ET (15:38 GMT)