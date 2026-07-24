New Wave Holdings Aktie
WKN DE: A0NG26 / ISIN: SG1Q78923675
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24.07.2026 08:11:36
US hits dozens of countries with new wave of tariffs
Imposed citing forced labour concerns, the levies replace a temporary global duty brought in after the US Supreme Court struck down tariffs in February.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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