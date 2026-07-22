Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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23.07.2026 01:07:20
US hits Iran as Houthis claim strikes on Saudi tankers
The US is carrying out its 12th night of strikes on Iran. Meanwhile, Yemen's Houthis are claiming attacks on Saudi oil tankers in the Red Sea. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
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