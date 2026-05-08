CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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08.05.2026 12:44:24
US hybrid-car sales soar, along with petrol prices
Hybrids are generally less expensive than EVs and there are more models to choose fromWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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