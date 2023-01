US-Immobiliensektor zieht an - Bauausgaben steigen überraschend

Washington (Reuters) - Der US-Bausektor hat überraschend zugelegt.

Die Bauausgaben stiegen im November um 0,2 Prozent zum Vormonat auf einen auf das Jahr hochgerechneten Wert von 1,8 Billionen Euro, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Experten hingegen hatten mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet, nach einem Minus von revidiert 0,2 Prozent im Oktober. Das Geschäft von privaten Bauherren zog um 0,3 Prozent an, während die Ausgaben der öffentlichen Hand um 0,1 Prozent sanken. In den ersten elf Monaten des Jahres lagen die Bauausgaben gut zehn Prozent über dem Vorjahreszeitraum 2021.

