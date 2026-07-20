US-Importeure zahlten 2025 auf EU-Waren 31 Mrd Euro Zusatzzölle

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Einfuhr von EU-Waren in die USA hat sich im vergangenen Jahr verteuert. US-Importeure zahlten im Jahr 2025 zusätzlich 31 Milliarden Euro für Waren aus der Europäischen Union, verglichen mit rund 7 Milliarden Euro im Jahr 2024, bevor US-Präsident Trump damit begann, Zölle gegen andere Länder zu verhängen, wie ein hochrangiger EU-Beamter am Montag sagte.

Vor knapp einem Jahr haben sich die EU und die USA auf ein Handelsabkommen geeinigt, in dessen Rahmen die EU die Zölle auf die meisten US-Waren aufhob, während die Abgaben auf die meisten EU-Lieferungen auf 15 Prozent gedeckelt wurden. Zuvor handelten beide Seiten zu deutlich niedrigeren Zöllen unter den Regeln der Meistbegünstigung.

Die EU verhandelt separat mit den USA in dem Bemühen, einige Waren im Wert von rund 115 Milliarden Euro, darunter Weine und Spirituosen, von der Zolldeckelung auszunehmen.

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July 20, 2026 13:14 ET (17:14 GMT)