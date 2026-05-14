14.05.2026 14:53:40

US-Importpreise im April stärker als erwartet gestiegen

DOW JONES--Die US-Importpreise sind im April stärker gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent nach einem Plus von revidierten 0,9 Prozent im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,9 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl erhöhten sich um 0,7 Prozent. Für die Ölpreise wurde verglichen mit dem Vormonat ein Plus von 19,0 Prozent gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Importpreise insgesamt um 4,2 Prozent

Die Exportpreise verzeichneten den weiteren Angaben zufolge im April einen Anstieg um 3,3 Prozent nach revidierten 1,5 Prozent im Vormonat. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 8,8 Prozent verzeichnet, der stärkste Anstieg seit September 2022. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

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