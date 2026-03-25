US-Importpreise steigen im Februar stärker als erwartet

DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Februar stärker gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,6 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Den weiteren Angaben zufolge erhöhten sich die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl um 1,2 Prozent. Für die Ölpreise wurde verglichen mit dem Vormonat ein Plus von 2,5 Prozent gemeldet. Auf Jahressicht lagen die Importpreise um 1,3 Prozent höher.

Die Exportpreise verzeichneten den weiteren Angaben zufolge im Februar einen Anstieg um 1,5 Prozent, nachdem sie sich im Januar um 0,6 Prozent erhöht hatten. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 3,5 Prozent verzeichnet. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

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March 25, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)