05.03.2026 14:41:41

US-Importpreise steigen im Januar weniger als erwartet

DOW JONES--Inflationsdruck von der Einfuhrseite ist in den USA auch im Januar nicht zu spüren gewesen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl erhöhten sich um 0,5 Prozent. Auf Jahressicht lagen die gesamten Importpreise um 0,1 Prozent niedriger. Die Exportpreise um 0,6 Prozent auf Monats- und 2,6 Prozent auf Jahressicht.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 08:41 ET (13:41 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

