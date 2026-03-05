|
05.03.2026 14:41:41
US-Importpreise steigen im Januar weniger als erwartet
DOW JONES--Inflationsdruck von der Einfuhrseite ist in den USA auch im Januar nicht zu spüren gewesen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl erhöhten sich um 0,5 Prozent. Auf Jahressicht lagen die gesamten Importpreise um 0,1 Prozent niedriger. Die Exportpreise um 0,6 Prozent auf Monats- und 2,6 Prozent auf Jahressicht.
