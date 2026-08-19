ICC Holdings Aktie
WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040
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19.08.2026 12:03:21
US imposes new sanctions on ICC president, senior lawyer in latest escalation
The US has announced it will impose additional sanctions on members of the International Criminal Court. The ICC said the latest US move against it "undermines the rule of law."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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