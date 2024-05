US-Indizes vor Leitzinsentscheid mit gemischten Vorzeichen: Anleger warten auf Fed-Aussagen

Die Anleger gehen am Mittwoch mit Respekt an den später erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed heran.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich zur Eröffnung um 0,08 Prozent höher bei 37.845,56 Punkten und bewegt sich nun moderat im Plus. Der Tech-Index NASDAQ Composite lag zum Start mit 0,07 Prozent im Minus bei 15.646,09 Zählern und verbucht aktuell weitere Verluste. Gute Resultate von Amazon setzten sich im breiten Tech-Sektor nicht als Kurstreiber durch.

Fed-Zinsentscheid steht an

Wie angespannt die Lage ist, zeigte die sehr schwache Tendenz am Dienstag in Reaktion auf einen unerwartet hohen Arbeitskostenindex im ersten Quartal. Er hatte den schon stark geschrumpften Zinssenkungserwartungen für das laufende Jahr einen weiteren Dämpfer versetzt. In die gleiche Richtung wirkt, dass laut dem am Mittwoch veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktbericht in der US-Privatwirtschaft zuletzt mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet.

Damit nehmen die Befürchtungen nochmals zu, dass die Fed einen falkenhaften Ton anschlagen und länger erhöhte Zinsen signalisieren könnte. Ein Zinsschritt wird am Berichtstag nicht erwartet. Am Zinsterminmarkt wird inzwischen erst für November mit einer knappen Mehrheit auf eine erste Zinssenkung gesetzt. Es gibt aber auch Börsianer, die inzwischen für 2024 gar keine Zinssenkung mehr sehen.

Dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA im April stärker gesunken ist als erwartet und zudem unter die Expansionsschwelle, bewegt kaum, auch wenn dies tendenziell für sinkende Zinsen spricht.

Berichtsperiode macht Kurse

Bei Amazon hat ein überraschend deutlicher Umsatzanstieg ein Plus zur Folge. Die Cloud-Sparte AWS des Online-Händlers verzeichnete das stärkste Umsatzwachstum seit einem Jahr. Dies wog etwas schwerer als eher enttäuschende Aspekte wie der Ausblick und die Barmittelverwendung. Amazon profitiert laut Konzernchef Andy Jassy vom verstärkten Bedarf an Rechenleistung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

Darüber hinaus sind die Signale, die von der Berichtssaison ausgingen, am Mittwoch durchwachsen. Positiv fällt noch der Pharmakonzern Pfizer auf, dessen Aktien anziehen. Angetrieben vom Umsatz mit dem Corona-Mittel Paxlovid und gesenkten Ausgaben habe Pfizer die Erwartungen übertroffen, lobte der UBS-Analyst Trung Huynh.

Getoppt wird dies von der Social-Media-Plattform Pinterest mit einem zweistelligen Kurssprung. Hier lobte der JPMorgan-Experte Douglas Anmuth, das Unternehmen schalte auf seinem Wachstumskurs einen Gang höher. Sein Kollege James Heaney von Jefferies Research sprach vom schnellsten Umsatz- und Nutzerwachstum seit 2021.

Auf der anderen Seite gab es aber auch viele enttäuschende Berichte. Bei AMD (Advanced Micro Devices) zum Beispiel sinkt der Kurs deutlich. Am Markt hieß es, der Chipkonzern habe enttäuschende Ziele für einen Prozessor formuliert, der auf Künstliche Intelligenz ausgerichtet ist.

Besonders beunruhigend empfinden die Anleger das, was Starbucks bekannt gab. Die Aktien sacken ab. Die Kaffeehauskette vermeldete für das vergangene Quartal auf vergleichbarer Basis einen unerwarteten Umsatzrückgang. Das Unternehmen habe seine Mühe, mit den vom vorherigen Management nach oben getriebenen Erwartungen Schritt zu halten, hieß es.

Auch bei CVS Health gibt es ein sehr tiefes Minus. Der Anbieter von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen senkte zum zweiten Quartal in Folge seine diesjährigen Gewinnziele und verwies dabei auf gestiegene medizinische Kosten im Versicherungsgeschäft.

NEW YORK (dpa-AFX/Dow Jones)