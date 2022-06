US-Industrie bekommt im April etwas mehr Aufträge

Von Xavier Fontdegloria

NEW YORK (Dow Jones)--Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe in den USA sind im April gestiegen, wenn auch langsamer als im März, angesichts der starken Nachfrage nach Gütern und des Gegenwinds in der Lieferkette.

Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe stiegen im April um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte, und damit weniger stark als im März (1,8 Prozent). Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Auftragseingänge in der Industrie um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet.

Die Auftragseingänge für langlebige Industriegüter stiegen um 0,5 Prozent, nachdem sie im März um 0,7 Prozent zugelegt hatten, so die Daten.

Der US-Fabriksektor hat sich aufgrund der regen Nachfrage nach Gütern als widerstandsfähig erwiesen. Erhöhte Unsicherheit, Unterbrechungen der Versorgungskette, Arbeitskräftemangel und die Verlagerung der Verbraucherausgaben auf Dienstleistungen stellen jedoch Risiken dar.