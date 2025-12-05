US-Industrie erhält 0,2 Prozent mehr Aufträge im September

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie ist im September um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Der durch den Shutdown verzögerte Bericht zeigte, dass US-Hersteller im September neue Aufträge im Gesamtwert von 612,6 Milliarden US-Dollar erhielten nach 611,5 Milliarden US-Dollar im August. Die Statistikämter holen immer noch den Rückstand aus dem sechswöchigen Shutdown auf, der im Oktober und November zu einer Aussetzung der Arbeit der Bundesbediensteten geführt hatte.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stagnierte gegenüber dem Vormonat. Die Orders ex Transport stiegen um 0,2 Prozent.

