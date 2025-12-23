23.12.2025 15:29:43

US-Industrie fährt Produktion im November leicht hoch

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Industrie in den USA hat im November ihre Produktion leicht gesteigert. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion war im Oktober um 0,1 gesunken.

Die Kapazitätsauslastung erhöhte sich im November auf 76,0 Prozent von 75,9 Prozent im Vormonat. Ökonomen waren von einer stabilen Rate von 75,9 Prozent ausgegangen.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde im November gegenüber dem Vormonat eine Stagnation verzeichnet, nach einem Rückgang um 0,4 Prozent im Vormonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 09:30 ET (14:30 GMT)

