US-Industrie: Produktion im Februar gestiegen

Die Industrie in den USA hat im Februar ihre Produktion hochgefahren.

Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verharrte mit 76,3 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Hier waren Ökonomen von 76,2 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 76,3 (vorläufig: 76,2) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat nach bestätigten Angaben unverändert geblieben. Im Jahresvergleich wurde im Februar 1,4 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,2 Prozent verzeichnet nach plus 0,8 Prozent.

DJG/DJN/mus/apo

(END) Dow Jones Newswires