US-Industrie steigert Ausstoß im Juli weit stärker als gedacht

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Juli stärker hochgefahren als gedacht.

Sie legte um 0,7 Prozent zum Vormonat zu, wie die Notenbank (Fed) am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Zugleich ergab sich nach revidierten Daten für Juni ein Minus von 0,4 Prozent. Die gesamte Produktion - neben der Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau mit einbezogen - wurde im Juli um 0,6 Prozent hochgefahren und damit doppelt so stark wie von Ökonomen angenommen.

