US-Industrie zieht unerwartet viele Anträge an Land

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat im Oktober überraschend viele Aufträge erhalten.

Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen wuchsen um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet, nachdem es im September eine Zunahme von 0,3 Prozent gegeben hatte.

"Dies ist ein Zeichen für eine anhaltende Investitionstätigkeit der Unternehmen", kommentierte Helaba-Ökonom Ralf Umlauf den anhaltenden Aufwärtstrend. "Ungeachtet der Stimmungseintrübung, die in den letzten Monaten auch im Verarbeitenden Gewerbe zu sehen war, scheint die Industrie weiterhin auf Wachstumskurs zu sein."

Die US-Notenbank Fed hatte Anfang des Monats den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht, weshalb viele Experten eine Eintrübung der Konjunktur erwarten. Seither haben mehrere Währungshüter signalisiert, dass sie kleinere Schritte befürworten. Der Leitzins in den USA liegt in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Der nächste Zinsentscheid steht Mitte Dezember an. Bei der am Abend (20.00 MEZ) geplanten Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung erhoffen sich Investoren Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs.

