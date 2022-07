US-Industrieproduktion sinkt im Juni erstmals in diesem Jahr

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Industrieproduktion in den USA ist im Juni zum ersten Mal seit sechs Monaten gesunken, was auf einen Rückgang der Produktion im wichtigen verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen ist. Die Fertigung sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen unveränderten Wert prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 80,0 Prozent von 80,3 im Vormonat. Ökonomen waren von 80,5 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 80,3 (vorläufig: 80,8) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im Mai unverändert (vorläufig: plus 0,1 Prozent). Im Jahresvergleich wurde im Juni 4,2 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsrückgang von 0,5 Prozent verzeichnet nach minus 0,5 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 3,6 Prozent.

Das verarbeitende Gewerbe in den USA hat sich in diesem Jahr trotz der Engpässe in der Versorgungskette und der steigenden Kosten, die die Produktionstätigkeit seit einiger Zeit belasten, gut gehalten.

Es wird erwartet, dass sich die Produktionstätigkeit in den kommenden Monaten verlangsamen wird, da die Nachfrage schwächer wird. Aber der Rekordauftragsbestand dürfte die Aktivität unterstützen, da die Unternehmen zunehmend in der Lage sind, Materialien zu beschaffen und Arbeitskräfte einzustellen, sagen Wirtschaftsexperten.

