US-Inflation im Dezember wie erwartet

US-Inflation im Dezember wie erwartet

Der Inflationsdruck in den USA ist im Dezember stabil geblieben.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,7 (Vormonat: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt mit diesen Werten gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,8 Prozent erwartet.

Einige Ökonomen haben vor einem überraschenden Anstieg der Inflation im Dezember gewarnt, da die Auswirkungen des Shutdowns nachlassen. Dies könnte für die Fed von entscheidender Bedeutung sein.

Im vergangenen Jahr senkte die Zentralbank die Zinsen trotz Meinungsverschiedenheiten unter den Notenbankern auf ein Dreijahrestief, wobei einige Entscheidungsträger davor warnten, dass dem Risiko, dass Zinssenkungen die Inflation verschärfen könnten, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Die Anleger erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen Ende Januar unverändert lässt und bis Ende des Jahres zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte vornimmt.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Weitere Links:

US-Inflation nimmt im November ab

