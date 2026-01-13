|Teuerung
US-Inflation im Dezember wie erwartet
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,8 Prozent erwartet.
Einige Ökonomen haben vor einem überraschenden Anstieg der Inflation im Dezember gewarnt, da die Auswirkungen des Shutdowns nachlassen. Dies könnte für die Fed von entscheidender Bedeutung sein.
Im vergangenen Jahr senkte die Zentralbank die Zinsen trotz Meinungsverschiedenheiten unter den Notenbankern auf ein Dreijahrestief, wobei einige Entscheidungsträger davor warnten, dass dem Risiko, dass Zinssenkungen die Inflation verschärfen könnten, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werde.
Die Anleger erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen Ende Januar unverändert lässt und bis Ende des Jahres zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte vornimmt.
