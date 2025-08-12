12.08.2025 14:34:41

US-Inflation im Juli stabil - Kerninflation höher als erwartet

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat sich im Juli entgegen den Erwartungen nicht verstärkt, wobei die Kerninflation etwas deutlicher als erwartet zunahm. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen wie im Juni um 2,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,2 und 2,8 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise erhöhten sich um 0,3 und 3,1 (2,9) Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,3 und 3,0 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)

