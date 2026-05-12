Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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12.05.2026 16:06:08
US inflation jumps to 3.8% as energy costs surge from Iran war
The key measure of US inflation rises its highest level since May 2023 as consumers feel the impact of the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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