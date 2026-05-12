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Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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12.05.2026 20:36:58

US inflation jumps to 3.8% as energy costs surge from Iran war

The key measure of US inflation rises its highest level since May 2023 as consumers feel the impact of the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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