Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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12.05.2026 14:34:27
US inflation jumps to 3.8% as Middle East war stokes price rises
April figure marks highest level in three years as effects of conflict reverberate through US economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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