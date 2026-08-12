US-Inflation im Blick 12.08.2026 14:53:42

US-Inflation sinkt im Juli auf 3,4 Prozent - Erwartungen erfüllt

US-Inflation sinkt im Juli auf 3,4 Prozent - Erwartungen erfüllt

Der Inflationsdruck in den USA hat im Juli wie erwartet leicht nachgelassen, wozu vor allem niedrigere Ölpreise während einer zwischenzeitlichen Entspannung am Persischen Golf beigetragen haben.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 3,4 (Vormonat: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten genau diese Werte vorhergesagt.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,5 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Auch damit wurden die Prognosen genau erfüllt.

Zu Beginn dieses Jahres sah es so aus, als würde sich die Inflationsrate abschwächen. Doch die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiekosten haben die Inflation in diesem Frühjahr erneut angeheizt. Unabhängig davon sorgt der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz für eine rasante Nachfrage nach Recheninfrastruktur - was die Preise für die dafür benötigten Baumaterialien und die Hardware in die Höhe treibt.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

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