KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.09.2026 15:54:12
US-Insider läuten Alarmglocken: "Wir glauben wirklich, dass KI alle Menschen töten könnte"
Ein Experte der Firma Anthropic tritt zurück, weil er das Handeln der führenden KI-Unternehmen in den USA für unverantwortlich hält. Einer seiner bisherigen Kollegen bestätigt die Sorgen über die Gefahren von künstlicher Intelligenz - und löst mit einem Eingeständnis heftige Reaktionen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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