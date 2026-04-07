Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
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07.04.2026 10:56:38
US-Investor Ackman will Universal Music Group für 56 Mrd Euro übernehmen
WILMINGTON/HILVERSUM (dpa-AFX) - Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital den Musikkonzern Universal Music (UMG) (Universal Music) für rund 56 Milliarden Euro übernehmen. Pershing bietet insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 78 Prozent auf den letzten Schlusskurs.
Die Aktionäre von UMG sollen 9,4 Milliarden Euro in bar erhalten, was 5,05 Euro je Aktie entspricht sowie 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft für jede gehaltene UMG-Aktie, wie Pershing Square am Dienstag mitteilte. Die Aktie von UMG legte zuletzt um fast zehn Prozent zu. Die Titel des Großaktionärs Vivendi kletterten um 8,6 Prozent.
Die Pläne von Pershing Square sehen vor, Universal Music mit dem in den USA ansässiges Akquisitionsvehikel SPARC Holdings zu verschmelzen.
Die Universal Music Group hat eine breite Palette von Künstlern unter Vertrag mit Stars wie Taylor Swift, Lady Gaga oder Billie Eilish sowie deutsche Künstler wie Clueso. Vertreter von Universal Music und Großaktionär Vivendi SE lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg ab./err/mne/jha/
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