Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
25.06.2026 11:34:59
US-Investor greift zu: Volkswagen versilbert Motorentochter
Milliardengeschäft für Volkswagen: Die Wolfsburger verkaufen die Mehrheit von Motorenhersteller Everllence an eine Investmentfirma aus den USA. Die Standorte Augsburg, Oberhausen, Berlin, Hamburg und Ravensburg sollen zunächst erhalten bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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