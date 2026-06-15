Aviation Holdings Group Aktie
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15.06.2026 03:44:25
US-Iran peace deal: S-Reits, aviation stocks, developers on investors’ radar as potential winners
The Straits Times Index is up 1% or 51.49 points, closing at 5,077.29Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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