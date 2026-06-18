HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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18.06.2026 16:11:20
US-Iran talks: Hope and skepticism in the Swiss alps
An end to fighting and relief from a global energy crunch is a welcome development, but critics say the US may have rushed into a bad deal. US-Iran talks in Switzerland will reveal more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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