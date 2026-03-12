Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.03.2026 12:47:08
US-Iran War March 12 Updates: Kuwait Airport Hit, Fuel Prices Surge In South Asia, Gavin Newsom Says No Threat To California (UPDATED)
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