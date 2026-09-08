Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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09.09.2026 00:43:26
US irks Germany, Europe with Russian G20 invite, press bans
Russia's finance minister is at the G20 meeting in Asheville but some key US press corps members are not. The mood was already tense amid the lengthy Iran war and Trump's renewed beef with neighbor Canada.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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