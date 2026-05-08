Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.05.2026 11:00:24
US Job Cuts Rise 38% In April As AI-Driven Layoffs Hit Hiring Plans
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